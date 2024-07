Cursos de negócios e administração no canal Academia do Motor

A Takao, marca de componentes para motor comercializada pela Goop Distribuidora, amplia o escopo dos treinamentos disponibilizados em seu canal do Youtube, Academia do Motor. Além de ter conteúdo técnico para os profissionais do setor (oficinas e mecânicos), com mais de 69 mil inscritos e 259 vídeos publicados, agora, o espaço também abriga treinamentos voltados a negócios e administração. Os primeiros treinamentos ocorreram no mês passado, com foco no marketing digital, dividido em duas transmissões, nos dias 05 e 18 de junho.

“Esses treinamentos têm por finalidade apresentar os principais conceitos e ferramentas utilizados para a realização de ações de comunicação, promoção e relacionamento nas redes sociais, assim como as principais ferramentas utilizadas. Para facilitar a participação e o entendimento do público, dividimos o conteúdo em duas lives: numa, focamos a introdução ao tema, com explicações e exemplos que mostram como o uso da internet e das redes sociais podem alavancar o negócio das oficinas”, explica Luis Fernando Hartner, diretor de demanda e experiência do cliente da Takao.

O segundo treinamento trouxe noções de uso da ferramenta de desenho digital, Canva, muito utilizada para a criação de conteúdo. Dessa forma, os reparadores terão embasamento para desenvolver seus próprios canais nas redes. Já estão programados outros cursos, relacionados a finanças, RH e vendas, que serão transmitidos no canal da marca, segundo o executivo.

Além da Academia do Motor, regularmente, a Takao promove cursos e treinamentos presenciais em todo o país, em conjunto com parceiros, como distribuidores e revendedores ou em eventos próprios, organizados pela marca.

“Entendemos que a capacitação profissional é essencial para o desenvolvimento e o aprimoramento tecnológico do setor de reparação automotiva, contribuindo para um ciclo virtuoso de melhoria contínua do segmento”, comenta Hartner.

A Takao tem como uma de suas missões estar próxima do mercado reparador. Para isso, a empresa investe continuamente em ferramentas que facilitem o dia a dia do setor, como o aplicativo +Aplicador. Lançado em 2020 e atualizado em 2023, essa ferramenta concentra uma série de serviços aos usuários, que incluem o acesso remoto ao catálogo completo da marca, agenda de eventos, suporte técnico via WhatsApp e à Academia do Motor, tudo na palma da mão. Entre suas inovações, está a busca das peças pela placa do veículo. O aplicativo soma mais de 22 mil downloads, com mais de 13 mil usuários ativos e está disponível para plataformas Android e IOS, no Google Play e na App Store. (Foto: Takao/Divulgação).