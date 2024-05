Bosch apresenta soluções para o mercado de reposição automotiva

Até o próximo sábado, 11 de maio, a Bosch está presente na 11ª edição da Autopar, a maior feira de autopeças da América Latina. No estande F61, na Expotrade Pinhais, na Grande Curitiba (PR), a líder mundial no mercado de reposição automotiva apresentará seu amplo portfólio de autopeças, equipamentos e serviços para o setor.

Com soluções integradas para a manutenção de veículos das linhas leve e pesados dentro do conceito “Peças, Diagnósticos & Serviços para Oficinas”, a Bosch tem entre os seus destaques neste ano o lançamento da Palheta Aerofit Multiclip – que chega ao mercado de reposição para otimizar a aplicação do produto. Os diferentes adaptadores atendem as necessidades de diversos modelos de veículos, mantendo a alta tecnologia e excelente qualidade Bosch.

Outra novidade é a TPA 300, ferramenta de programação para configurações de sensores TPMS (sensor de pressão dos pneus). Com grande cobertura no mercado brasileiro, a TPA 300 abrange mais de 20 marcas diferentes e se destaca por sua praticidade de uso, favorecendo a operação de maneira rápida e fácil.

Portfólio completo de autopeças

Durante a feira, o público poderá conferir o portfólio completo da Bosch, que envolve velas, sistemas à gasolina, iluminação, baterias, filtros, sistemas a diesel, freios e sistemas de direção. Além da linha de elétrica automotiva, outro destaque da marca que é pioneira em alternadores, motores de partida e componentes de reparação para o mercado de reposição. Desde 2023, a gama de itens de elétrica foi ampliada para atender todas as montadoras com mais variedade e alto padrão de qualidade.

Equipamentos de teste

Além do TPA 300, para garantir diagnósticos e reparos mais assertivos e ágeis a fim de atender as demandas das oficinas, o público poderá conhecer diferentes soluções da Bosch, como: calibradores para sistemas ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor), scanners KTS, reciclador de ar-condicionado, trocador de óleo, ferramentas especiais da OTC, testadores de bateria, leitores OBD e outros.

Serviços e treinamentos

Oficinas Bosch Service – O conceito de oficinas Bosch Service – que engloba Car, Diesel Center, Diesel Service, Centro de Direções e Módulos – também será apresentado na Autopar. Plantonistas estarão à disposição para esclarecer dúvidas sobre os diferenciais de valor da marca.

Capacitação profissional – A equipe responsável pelo Centro de Treinamento Automotivo (CTA) estará presente na feira destacando sua ampla grade de cursos e serviços customizados direcionados para capacitar os profissionais do setor automotivo, como o EVO Automotiva que aborda temas voltados para a área de diagnóstico e gestão de oficinas. Para mais informações: https://am.boschaftermarket.com/br/pt e www.bosch.com.br.