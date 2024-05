Quatro apostadores do Paraná viveram momentos de muita emoção com o sorteio da Mega Sena 2722 milionária, na noite desta quinta-feira (9). O prêmio que estava acumulado em R$ 40 milhões acumulou, mas o quarteto paranaense ganhou um belo prêmio com a quina, ou seja, acertando cinco dos seis números sorteados.

Resultado da Mega Sena 2722 milionária: 19, 23, 25, 36, 44 e 46

Dentre as quatro apostas paranaenses tem uma de Curitiba. Uma aposta simples com seis números feita por meio eletrônico rendeu ao apostador curitibano um prêmio de R$ 43,8 mil. Nada mal. hein? Teve ainda ganhadores da quina da Mega Sena 2722 milionária em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Maringá, e Rolândia.

Como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, o prêmio para este sábado saltou para R$ 47 milhões.

Veja abaixo o detalhamento completo das apostas!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cota Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$43.867,37 MARINGA/PR LOTERICA CANCAO 6 Sim Simples 1 R$43.867,37 PINHAIS/PR LOTERIAS MACANHAN 6 Não Simples 1 R$43.867,37 ROLANDIA/PR LOTERICA CANCAO 6 Não Simples 1 R$43.867,37

Como jogar na Mega Sena?

Para jogar na Mega Sena basta o apostador marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples da Mega Sena, com 6 números, custa R$ 5.

