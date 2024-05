Lindas mensagens do dia das Mães: ideias para sua homenagem!

Todos os anos celebramos o dia das mães no segundo domingo do mês de maio. Essa data é muito significativa para homenagear as mulheres que nos deram a vida e nos criaram, além da oportunidade de presentear as mães.

Veja a seleção de mensagens para o dia das mães que preparamos para você escrever no cartão, enviar por WhatsApp ou simplesmente falar para sua mãe no almoço deste domingo tão festivo.

Leia também:

Frases e mensagens para o dia das mães

Para a mulher que nos deu o primeiro abraço, feliz Dia das Mães!

Mãe: a palavra mais doce e reconfortante do mundo. Parabéns pelo seu dia!

Celebrando a força, o amor e a sabedoria das mães em todo o mundo. Feliz Dia das Mães!

Mãe: a nossa heroína cotidiana. Você merece toda a felicidade do mundo hoje e sempre.

Hoje é o dia de homenagear aquela que nos ensinou a amar incondicionalmente. Feliz Dia das Mães!

Um brinde às mães que são nossa fonte de inspiração, coragem e amor infinito. Parabéns!

Para a mulher que faz o impossível todos os dias, tornando-o possível com seu amor inabalável. Feliz Dia das Mães!

Neste Dia das Mães, lembramos com gratidão o poderoso vínculo que une mães e filhos em um amor eterno.

Mãe: seu amor é a luz que guia nossos caminhos. Que seu dia seja tão especial quanto você é para nós.

A todas as mães ao redor do mundo, vocês são verdadeiramente especiais. Feliz Dia das Mães!

Hoje é o dia de expressar nossa gratidão por todas as mães incríveis que moldaram nossas vidas. Parabéns!

Para a mulher que nos deu tudo e mais um pouco, um feliz e abençoado Dia das Mães. Você merece o mundo!