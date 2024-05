Bairros de Curitiba e de Colombo, na região metropolitana, podem ficar sem água nesta sexta-feira (10). O motivo, segundo a Sanepar, é uma manutenção elétrica que será realizada para migração ao mercado livre de energia, no Reservatório Bairro Alto, em Curitiba. O serviço será feito das 14h às 17h, e a normalização do abastecimento está prevista para as 7 horas da manhã de sábado (11).

Terão o abastecimento de água afetado, neste período, os seguintes bairros:

Curitiba

Atuba

Bairro Alto

Colombo

Uso consciente

A orientação é para uso consciente da água. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

