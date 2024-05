4 dicas dos melhores horários para pedalar

O hábito de pedalar é ótimo tanto para a saúde física quanto para a mental, sendo uma atividade que pode ser praticada em todos os períodos do dia. Entretanto, no momento de escolher o melhor horário, certifique-se das condições climáticas e do tráfego durante o seu trajeto e ajuste a melhor rota.

Para decidir o melhor momento de pedalar, Carol Rivas, especialista em mobilidade urbana da Tembici (empresa de tecnologia para micromobilidade), lista as vantagens de sair de bicicleta em cada período do dia, além de dar dicas que te farão desfrutar ao máximo de sua experiência de andar de bike. Confira!

1. Manhã

Muitos ciclistas preferem pedalar logo pela manhã, antes que o tráfego nas ruas aumente e antes que o sol fique muito quente. Além disso, começar o dia com exercícios pode deixar você com mais gás para seguir o dia. Um ótimo benefício de andar de bicicleta pela manhã é que você regula o seu relógio biológico e promove noites de sono mais tranquilas.

2. Horário do almoço

Se você tiver a flexibilidade de sair durante o horário do almoço, pode ser uma ótima maneira de quebrar a monotonia do dia e recarregar suas energias para continuar o dia de trabalho de uma forma mais leve e tranquila. É ótimo para melhorar sua concentração e fazer com que volte mais produtivo para o trabalho.

Pedalar no final da tarde ajuda a aliviar o estresse (Imagem: Lucigerma | Shutterstock)

3. Final da tarde

Para algumas pessoas, o final da tarde é o melhor momento para pedalar. Apesar do tráfego ser um pouco mais intenso, pode ser uma ótima maneira de aliviar o estresse do dia de trabalho, desfrutar do pôr do sol e ser uma maneira relaxante de encerrar o dia e desfrutar de um tempo de lazer ao ar livre.

4. Noite

Para alguns ciclistas, a noite é o melhor momento para pedalar. Entretanto, é interessante optar por rotas bem iluminadas e seguras. Pedalar nesse período pode ser uma opção conveniente para encaixar o exercício em sua agenda e uma forma de relaxar o corpo do dia de trabalho.

Por Bruna Zanin