Uma estufa com uma estrutura especial para o cultivo de pés de maconha foi descoberta na Cidade Industrial de Curitiba, pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta quarta-feira (9). Na ação, dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

A operação da PCPR na capital paranaense tinha como objetivo o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, resultados de uma investigação que apurava o tráfico de drogas.

Droga produzida para a classe média alta

No local, os policiais encontraram espaços com teto falso com investimentos em lâmpadas, ar-condicionado, termômetros e adubos especiais, que auxiliam na produção da substância ilícita.

“Ali estava sendo produzida a droga com um efeito maior, que é vendida cerca de R$ 60 a grama. Foram apreendidos diversos pés de maconha, droga pronta para o consumo e para serem vendidas a traficantes que, conforme apuramos, revendiam para população de classe média alta aqui de Curitiba”, informou o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações prosseguem, para identificar outros integrantes do grupo criminoso e estabelecer a dinâmica da ação comandada por eles.

