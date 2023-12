Um grupo criminoso investigado por roubos de cargas de soja na região dos Campos Gerais, que resultaram em um prejuízo estimado em R$ 2 milhões para vítimas, são alvos de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação deflagrada nesta sexta-feira (1º), busca cumprir 19 ordens judiciais.

A operação acontece simultaneamente em Curitiba, Fazenda Rio Grande – na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e em Cantagalo, na região centro-sul do Paraná. Entre as ordens judiciais estão seis mandados de prisão temporária, sete de busca e apreensão e de seis sequestros de bens.

De acordo com a Polícia Civil, os integrantes do grupo são suspeitos de pelo menos dez roubos. A PCPR apurou que eles abordavam os motoristas de caminhão em postos de combustíveis às margens da rodovia e os mantinham em cativeiro enquanto a carga era transferida para outro veículo.

“A maioria dos suspeitos já possui passagem por roubos, inclusive de cargas, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas. Eles são investigados por associação criminosa, roubos circunstanciados, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor”, afirma o delegado André Feltes.

