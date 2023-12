A Ferrari Purosangue foi, finalmente, lançada no Brasil. A estreia ocorreu na última terça-feira, 28, em São Paulo e, segundo a marca, que não classifica o modelo como um SUV, todas as unidades destinadas ao País já foram vendidas, a despeito do preço a partir de R$ 7,4 milhões. Aliás, a fila de espera já passa de dois anos. Seja como for, a Ferrari informa que não pretende ampliar a produção – o Purosangue deverá representar cerca de 20% dos pouco mais de 2.500 carros que a empresa promete entregar em 2023 no mundo todo.

Com o valor de um Purosangue, dá para comprar quase 14 unidades do 718 Cayman, carro de entrada da Porsche, que tem tabela inicial de R$ 535 mil no Brasil. Além disso, a novidade está longe de ser a Ferrari mais cara do País. O conversível SF90 Spider, por exemplo, sai por cerca de R$ 7,9 milhões.

Desde a apresentação da novidade, em setembro de 2022, a Ferrari tenta dissociá-la do termo SUV. Na época, o CEO da marca, Benedetto Vigna, disse que se trata de “(um veículo) diferente de qualquer outro”. Embora tenha tração 4×4, não se trata de um carro para o uso no off-road, mesmo que seja (bem) leve.

Seja como for, o Purosangue tem dimensões parecidas com as do Porsche Cayenne, por exemplo. São 4,97 metros de comprimento, 2,03 m de largura e 3,02 m de distância entre os eixos. Para comparação, o SUV da marca alemã é 4 cm mais curto, 5 cm mais estreito e tem 13 cm a menos de entre-eixos. Porém, a Ferrari é 11 cm mais baixa, o que dá a impressão de que não é tão grande. Além disso, o porta-malas, de 473 litros, é 52 l menor que o do modelo da Porsche.

Sob o longo capô em forma de concha, está o novo motor V12 de 6,5 litros a gasolina. Segundo a Ferrari, produz 725 cv de potência a 7.750 rpm e torque de 72,9 mkgf às 6.250 rpm. Além disso, 80% da força fica disponível já às 2.100 rpm. O câmbio automatizado de oito marchas e duas embreagens é montado no eixo traseiro. A tração é integral.

Como resultado, o supercarro, que pesa pouco mais de 2 toneladas, pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 segundos e chegar a 310 km/h. Além da pegada esportiva, o Purosangue é um modelo para lá de luxuoso. O acabamento inclui materiais nobres, como couro e fibra de carbono, como é de praxe nos carros da marca. Atrás, há espaço para duas pessoas, em bancos individuais.

Aliás, na traseira chama a atenção o sistema de abertura das portas, do tipo suicida. Ou seja, elas se abrem para trás.

Os quatro ocupantes vão viajar com muito conforto. Para isso, há sistemas como o Ferrari Active Suspension, que tem quatro atuadores de 48 volts para controlar os movimentos dos amortecedores. Inclusive, o dispositivo pode reduzir a altura da carroceria em 10 mm quando o Purosangue está em alta velocidade ou atacando uma curva, por exemplo.

Além disso, entre as exclusividades o Purosangue traz, pela primeira vez em um carro da Ferrari, a opção de espelhamento de celulares com Android Auto e Apple CarPlay. No volante, por meio de um botão, é possível selecionar os modos de condução.

A forração interna tem várias combinações de revestimento. Segundo a marca, o carro pode ser totalmente personalizado pelo comprador.

Outro destaque são as funções de assistência ao motorista (ADAS). Elas incluem controle de velocidade adaptativo, freio automático de emergência, farol alto automático e assistente de permanência em faixa de rolagem, bem como detector de ponto cego.

No mais, há reconhecimento de placas de trânsito, alerta de risco de sonolência do motorista e câmera na traseira. Mais uma novidade em carros da Ferrari é o HDC, siatema que controla automaticamente a velocidade do carro em descidas.

Colaborou: Tião Oliveira

