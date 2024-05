Curitiba terá reforço em linhas de ônibus no domingo (26), dia de provas do concurso da Caixa Econômica Federal. A operação especial foi divulgada pela Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o sistema de transporte público da capital paranaense.

LEIA AINDA – Bloqueio total da Av. Victor Ferreira do Amaral terá linha de ônibus especial em funcionamento

Segundo a Urbs, a linha 815-Reforço Tuiuti, que não opera aos domingos, terá circulação especial para este evento, com viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti (Campus Barigui), conforme demanda de passageiros até o término do evento.

Confira aqui as linhas que vão atender os locais de prova do Concurso da Caixa.

Mesmo com o reforço, a empresa alerta os candidatos da necessidade de saírem com antecedência para os locais de prova, para evitar congestionamentos comuns em dias de concurso.

Provas

A abertura dos portões está marcada para 11h30, com início das provas previsto para 13h. O término das provas está marcado para 18h.

As provas do concurso Caixa para os cargos de nível médio serão compostas por 60 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de específicos. Para os cargos de nível superior, as provas objetivas serão compostas por 70 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 específicos. Na etapa discursiva, o candidato produzirá uma redação sobre tema proposto relacionado a conhecimentos específicos.

