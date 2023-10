Foi preso na noite desta quarta-feira (25) um homem suspeito de ter participado da morte de um homem na entrada de uma creche em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia, o preso estava com um HB20 preto com alerta de roubo utilizado no crime. O suspeito do assassinato segue sendo procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Militar era perto das 21h desta quarta-feira quando uma equipe do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) prendeu o condutor do veículo durante uma abordagem.

Na consulta do veículo no sistema e constatado que o carro utilizava placa falsa, sendo que a verdadeira é de um veículo com alerta de furto na cidade de Pinhais no último sábado (21).

O preso explicou aos policiais que a motivação do crime seria que a vítima teria ameaçado o autor na data anterior. O abordado estava com tornozeleira eletrônica e foi encaminhado juntamente com o veículo para Central de Flagrantes e posteriormente, para a Delegacia de Furto e Roubos de veículos. O carro foi apreendido, será periciado e devolvido ao proprietário. O condutor do HB20, durante a abordagem afirmou ter conhecimento do homicídio.

O autor do homicídio está identificado e pode ser preso ou se apresentar nas próximas horas, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Entenda o caso

Na manhã de quarta-feira a Polícia Militar recebeu diversas ligações via 190 dando conta de disparos de arma de fogo na Creche Monteiro Lobato e Escola Geraldina em Campo Largo. Assim que as equipes chegaram ao local foi constatado, que não se tratava de ocorrência envolvendo violência escolar, mas de um homicídio bem em frente à creche Monteiro Lobato. A vítima, de 28 anos de idade, estava com a a companheira, deixando a criança na creche quando foi alvejada pelos disparos.

Os autores, dois homens em um veículo HB20 preto, aguardaram a mulher entrar na instituição de ensino, se aproximaram da vítima e efetuaram mais de 20 disparos contra ele, que veio a óbito no local.

Foi acionado a Polícia Civil e a Polícia Científica que estiveram no local. Em uma das ligações ao 190 e com base nas informações de populares, a equipe policial militar conseguiu identificar a placa do veículo utilizado no crime.

