Curitiba e Região Metropolitana estão em alerta de perigo para queda de temperatura e de perigo potencial para chuvas intensas. A temperatura máxima não deve passar dos 20ºC nas cidades da metade sul do Paraná. Esta virada no tempo é reflexo da frente fria que chega à capital nesta segunda-feira (13)

O Instituto Nacional de Meteorologia (inmet) avisa com alerta laranja para o perigo de declínio maior que 5ºC da temperatura, a partir desta segunda-feira (13) até a próxima quarta-feira (15). Já o alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, vale até a noite de segunda (13).

As rajadas de vento que podem chegar até 60 km/h e volume de chuva acumulado de 50 milímetros em um período de 24 horas. Já com o alerta laranja é para queda de temperatura.

Previsão do tempo para Curitiba tem chuva intensa

Segundo o Simepar, uma frente fria avança pelo Sul do País e aumenta a instabilidade e as condições para chuvas também no Paraná. Os ventos devem ficar mais intensos a partir da tarde desta segunda (13).

Na terça-feira (14) o tempo segue com maior instabilidade e previsão de chuva no Paraná. Nas cidades que ficam na metade sul do estado, as máximas não devem passar dos 20ºC. A chuva nesta segunda-feira chega aos 10,8 mm a partir das 17h. Na terça-feira Curitiba pode ter 19,7 mm de chuva.

