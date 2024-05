A condição do tempo no Rio Grande do Sul não está para brincadeira. Após alagamentos e enchentes que deixaram ao menos 147 pessoas mortas e meio milhão de pessoas desalojadas, até a manhã desta segunda-feira, a cidade de Caxias do Sul registrou um fenômeno assustador. Um tremor de terra foi sentido em ao menos quatro bairros da cidade.

Segundo a prefeitura da cidade gaúcha o tremos foi registrado na madrugada desta segunda-feira (13) e apensar de assustador, não há risco para a população, segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA). Conforme o diretor de Gestão Ambiental da SEMMA, geólogo Caio Torques, o que está ocorrendo é a acomodação de camadas rochosas subterrâneas, o que já ocorreu no município em outras oportunidades.

A prefeitura informou ainda em uma nota oficial que devido ao excesso de chuva nas últimas duas semanas, pode ocorrer a aceleração dessas acomodações devido à lubrificação causada pela água.

“Eventos desse tipo não têm poder de destruição, os moradores podem ficar tranquilos. Até agora não detectamos nenhum grande deslizamento de terra nas proximidades de onde foram sentidos”, disse o geólogo.

Tremor de Terra no Rio Grande do Sul

Conforme o Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UNB), houve três tremores na Serra Gaúcha. O primeiro, de 2,4 graus, à 1h48 em Bento Gonçalves; o segundo, às 2h58, em Caxias do Sul, de 2,3 graus; e o terceiro às 3h03, com a mesma intensidade, em Caxias, tremores sentidos por habitantes dos bairros Jardim América, Universitário, Madureira e Pio X. No ano passado, duas ocorrências semelhantes ocorreram em Caxias do Sul, em julho (bairro Castelo) e novembro (Jardim América). Em 2008 e 2010 o Jardim América também teve tremores de terra.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango Barateza! Xis Gaudério: lanchão de gaúcho em Curitiba também ajuda o Rio Grande do Sul! VÍDEO Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar Luto Jornalista Cesar Setti morre aos 59 anos após acidente em chácara