A partir do lançamento dos novos serviços da Central Saúde Já Curitiba, nesta segunda-feira (17), o curitibano passa a contar com mais um ponto de atenção à saúde para atendimento virtual de queixas leves e agudas – sintomas que causam desconforto e a necessidade de atendimento no mesmo dia. O telefone de contato é o (41) 3350-9000.

Inicialmente, o novo serviço estará disponível para pessoas de 18 a 25 anos e gradativamente a prefeitura irá ampliar o público-alvo. Para ter acesso aos novos serviços, o usuário do SUS curitibano precisa ter instalado em seu celular o App Saúde Já Curitiba com senha e cadastro definitivo.

Antes de procurar atendimento em uma Unidade de Saúde ou UPA, a pessoa que tem sintomas leves, como dor de garganta, dor de ouvido, vômito e diarreia, dor de cabeça, mal estar geral, dor abdominal, queixa urinária, dor lombar, entre outras, pode ligar para a Central para ter acesso ao atendimento dos profissionais de saúde da secretaria.

“É importante salientar que estamos ampliando os serviços do SUS curitibano com mais um ponto de acesso, que funciona pelo telefone 3350-9000 e pelo aplicativo Saúde Já Curitiba”, explica a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Segundo ela, o objetivo é facilitar a vida do cidadão, que pode resolver algumas situações de saúde sem sair de casa.

Veja como funciona a consulta

Ao ligar para a central, o paciente deverá escolher para qual serviço está em busca de atendimento: suspeita de covid; outros sintomas/queixas agudas; agendamento de vacina ou outras informações e orientações.

Ao escolher queixas agudas, a ligação será transferida para que um profissional de saúde faça a classificação de risco do caso, priorizando o atendimento de acordo com a gravidade do quadro.

Se necessário, será encaminhada a videoconsulta com médico da SMS, via aplicativo Saúde Já Curitiba. Com o app atualizado, com senha e cadastro definitivo, o usuário deverá clicar na aba ‘Central Saúde Já’ e depois em’ Realizar atendimento’, quando será iniciada a consulta por vídeo.

Se necessário, o médico irá receitar medicamentos e a receita médica será enviada ao usuário pelo aplicativo. A receita médica poderá ser levada à Unidade de Saúde para a retirada dos medicamentos prescritos, sem a necessidade de ser impressa. Caso a US esteja fechada, o usuário pode retirar a prescrição em uma UPA. Se a pessoa quiser adquirir o medicamento em uma farmácia privada, também é possível apresentar a receita com QR Code pelo APP.

Se for necessário a emissão de atestado médico ou declaração, o documento também será enviado pelo aplicativo.

Em situações que a equipe de saúde considerar necessário o atendimento presencial, o paciente será encaminhado para uma Unidade de Saúde ou UPA, conforme a gravidade do caso.

Depois de finalizado o atendimento, também será possível avaliar a consulta por meio do App Saúde Já Curitiba.

A Central Saúde Já funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira das 7h às 22h, inclusive feriados. Sábados e domingos, das 8h às 20h.

Lançamento dos serviços

O prefeito Rafael Greca recebeu, nesta segunda-feira, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em evento na Secretaria Municipal da Saúde que marcou a ampliação de serviços da Central Saúde Já Curitiba. Na oportunidade, Greca assinou o decreto de criação da Central, documento que consolida a oferta de serviços virtuais de saúde aos curitibanos por ligação telefônica e videoconsulta pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

Com a assinatura do Decreto Nº 599/2023, Greca cria oficialmente a Central Saúde Já Curitiba como mais um ponto de atenção do SUS Curitibano. Criada como uma solução de emergência durante a pandemia de covid-19, a Central foi fundamental para evitar a exposição desnecessária ao vírus, sem, no entanto, limitar o acesso da população ao atendimento oportuno e necessário aos serviços de saúde.

Ordem da Luz dos Pinhais

Também nesta manhã de segunda, durante o mesmo evento, o prefeito condecorou a ministra Nísia Trindade com a comenda da Ordem da Luz do Pinhais.

Primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima, 65 anos, também foi a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição histórica de ciência e tecnologia e referência internacional, entre 2017 e 2022.

Instituída pelo Decreto Municipal 915, de 31 de agosto de 2018, a comenda da Ordem da Luz do Pinhais é a maior condecoração municipal, representando compromisso com o desenvolvimento da capital. A homenagem é constituída da medalha, de diploma e da inscrição dos condecorados em um livro de registros.

As medalhas são inspiradas na obra Homem à Altura dos Pinheiros, de João Turin, com o desenho de um homem de braços abertos em um cenário de pinheirais. A imagem remete ao Homem Vitruviano, símbolo do Renascimento, de Leonardo da Vinci.

