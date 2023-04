Polícia começa a investigar o caso do fotógrafo que caiu em “emboscada”

O fotógrafo Marcelo Veiga, que teve todo seu material de trabalho roubado, na última sexta-feira (14), registrou o boletim de ocorrência (B.O.) na manhã desta segunda-feira (17), na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba. Em nota, a Polícia Civil (PCPR) afirmou que vai investigar o caso.

Segundo explicou a PCPR em nota, as diligências vão começar ser feitas para esclarecer os fatos. De acordo com a polícia, “mais informações não serão repassadas para não atrapalhar as medidas e as investigações”.

Relembre o caso

Na última sexta-feira, o fotógrafo Marcelo Veiga sentiu o gosto amargo de ter todo o equipamento de trabalho furtado. Uma mochila, com máquinas fotográficas, lentes, baterias e iluminação, que Marcelo utiliza diariamente para fazer seu trabalho. Tudo foi levado quando o profissional parou o carro em um posto de gasolina para consertar um pneu furado.

Marcelo contou que estacionou o carro na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Martin Afonso, bairro Mercês, para fazer fotos dos noivos que estavam casando naquela noite. Quando pegou o carro para continuar o trabalho na festa, em outro local, percebeu que o pneu estava furado. “Eu achei estranho, uma pessoa me alertou no trânsito sobre o furo, andei ainda alguns metros e tomei cuidado para parar em um posto movimentado”, relatou.

Marginais furaram o pneu com uma faca e depois furtaram a mala com todos os equipamentos profissionais do fotógrafo. Fotos: Colaboração/Arquivo Pessoal.

Com o pneu consertado, ao chegar na festa do casamento, percebeu que a mochila com todo o equipamento não estava no carro. Imediatamente, retornou ao posto e, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, confirmou a ação dos marginais. “Eles agem em grupo, um distraiu o caixa da loja de conveniência, o outro ficou fazendo cobertura. Como eu estava concentrado na troca do pneu, não percebi quando um terceiro abriu a porta do carro e saiu com a mochila”, descreveu o fotógrafo para a Tribuna.

