Quer reclamar do seu bairro? Fala Curitiba 2023 tem ações nesta semana

O Fala Curitiba 2023 continua nas ruas da cidade com as equipes itinerantes do Fala Curitiba Móvel. Nesta semana, são 31 novos locais para participar e ajudar a construir as prioridades do orçamento da cidade para 2024.

Desde o início de abril, o programa coordenado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), está na fase de detalhamento das sugestões para a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A participação de todos os cidadãos é importante, destaca o presidente do Imap, Alexandre Matschinske. “Mesmo quem não teve a oportunidade de responder à pesquisa durante a primeira etapa pode fazer a sua contribuição e indicar, de forma detalhada, o que deve entrar no orçamento de 2024”, explica.

A LOA e a LDO são legislações diferentes. Por isso, as consultas públicas precisam ser feitas separadamente, mas o formato de participação é o mesmo.

Ainda é possível participar acessando o site do programa, pelo Fala Curitiba Móvel e nas reuniões presenciais.



A semana do Fala Curitiba Móvel

SEGUNDA-FEIRA (17/4)

Manhã

REGIONAL BOA VISTA

Rua Alberto Otto, 774 – Jardim São Benedito – Santa Cândida (em frente à Mercearia Heise)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Esquina das ruas Desembargador Antônio de Paula e Paulo Setúbal – Boqueirão

REGIONAL BAIRRO NOVO

Rua Eduardo Pinto da Rocha, 3.685 – Ganchinho (em frente ao Supermercado Agricer)

Tarde

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz (Rua Brigadeiro Franco s/n)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Theodoro Makiolka, 64, esquina com Estrada Nova de Colombo – Santa Cândida (em frente à farmácia Nissei)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Esquina das ruas Anne Frank e Júlio Cézar Ribeiro de Souza – Hauer

REGIONAL BAIRRO NOVO

Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida (Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado)

TERÇA-FEIRA (18/4)

Manhã

REGIONAL CAJURU

Unidade de Saúde Iracema (Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia)

REGIONAL PINHEIRINHO

Avenida Brasília, 6212 – Novo Mundo (em frente ao Supermercado Sacolão)

REGIONAL MATRIZ

Unidade de Saúde Capanema (Rua Manoel Martins de Abreu, 830 – Prado Velho)

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Desembargador Cid Campelo e Pedro Gusso – CIC (em frente à Paróquia Sagrada Família)

Tarde

REGIONAL CAJURU

Rua Delegado Leopoldo Belczak, 1.473 – Capão da Imbuia (em frente ao Supermercado Tok Super)

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1.166 – Novo Mundo (em frente ao Mercado Bom Jesus)

REGIONAL MATRIZ

Praça Rui Barbosa – Centro

REGIONAL CIC

Rua Argemiro Cândido Jardim, 2 – CIC (em frente ao Supermercado Agricer)

QUARTA-FEIRA (19/4)

Manhã

REGIONAL BOA VISTA

Rua Fernando de Noronha, 317, esquina com Rua Francisco Klos – Santa Cândida (em frente à farmácia Panvel)

REGIONAL PORTÃO

Armazém da Família Uberlândia (Rua Felinto Bento Vianna , 637 – Portão)

REGIONAL TATUQUARA

Rua Jornalista Silvino Alves Batista, 317 – Tatuquara (em frente ao Preço Bom Supermercado)

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Av. Manoel Ribas, 8.760 – Butiatuvinha (em frente à loja Mafrei Materiais de Construção)

Tarde

REGIONAL BOA VISTA

Av. Mascarenhas de Moraes, 312 – Santa Cândida (em frente ao Supermercado Condor)

REGIONAL PORTÃO

Av. República Argentina, 3.116 – Portão (em frente à Paróquia do Senhor Bom Jesus)

REGIONAL TATUQUARA

Unidade de Saúde Dom Bosco (Rua Ângelo Tozim, 100 – Campo de Santana)

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Av. Manoel Ribas, 8243 – Butiatuvinha (em frente ao Supermercado Condor)

QUINTA-FEIRA (20/4)

Manhã

REGIONAL CIC

Armazém da Família Sabará (Rua Antônio Pastre, 420 – CIC)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Praça Agostinho Legros (esquina das ruas Tenente Coronel Viligran Cabrita e Pastor Carlos Frank – Boqueirão)

REGIONAL MATRIZ

Feira do Batel (Rua Dom Pedro II – Batel)

REGIONAL CAJURU

Rua Clávio Molinari, 1.183 – Capão da Imbuia (em frente ao Mercado Ouro Branco)

Tarde

REGIONAL CIC

Armazém da Família Sabará (Rua Antônio Pastre, 420 – CIC)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Praça Menonitas (Rua Paulo Setúbal, 3.291 – Boqueirão)

REGIONAL MATRIZ

Instituto Municipal de Turismo (Praça Garibaldi, 7 – São Francisco)

REGIONAL CAJURU

Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.033 – Capão da Imbuia (em frente à lanchonete Junior)

