Frequentadores do Parque Barigui, em Curitiba, notaram nesta sexta-feira (13), que uma capivara, símbolo da capital paranaense, estava com ferimentos na região das costas. A preocupação das pessoas que passavam no local é de uma possível ação de maus-tratos com o mamífero.

Apesar do ferimento visível, a capivara ferida pareceu tranquila e não demonstrou estar assustada. A ferida parece ter sido provocada por um algum objeto cortante, ou mesmo um galho pode ter atingido o animal. Em maio deste ano, uma capivara foi encontrada morta no Barigui com marca de tiro.

Uma das preocupações das pessoas nesse caso ou mesmo quando visualiza um animal silvestre machucado, é o que fazer. Segundo a prefeitura de Curitiba, o importante é nunca retirar um animal silvestre de seu habitat e nem transportá-lo para outros espaços. Algumas espécies são únicas e estritamente presentes naquele habitat. O transporte para outras áreas e a soltura indiscriminada podem ocasionar desequilíbrio ambiental.

A orientação do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna é para que sempre que possível a população anote o lugar e o momento em que o animal foi visto e informe aos profissionais da área na sua região, para que possam manter o monitoramento se julgarem relevante.

O Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna possui em seu corpo técnico profissionais habilitados que poderão ser consultados. Se houver dúvidas, a população pode ligar para os telefones 3350-9937 e 3313- 5480.

Ferir capivaras é crime!

Não é somente capivara, mas qualquer outro animal. O responsável por machucar pode responder por crime de maus-tratos com puniçao de multa de prisão.

