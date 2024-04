Capital mais fria do Brasil, Curitiba faz mega campanha do agasalho

O prefeito Rafael Greca lançou nesta quinta-feira (18) a Campanha do Agasalho 2024. A ação, que acontece todos os anos, incentiva a população a doar agasalhos, principalmente roupas e calçados masculinos, além de cobertores e toalhas de banho que serão usados pela Fundação de Ação Social (FAS) no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e a pessoas em situação de rua.

A expectativa é que este ano a Campanha do Agasalho ultrapasse as doações registradas em 2023, quando a FAS contabilizou 210.299 peças de roupas, cobertores e calçados.

“Nós queremos mais, esperamos que a campanha gere frutos de alegria, de solidariedade e de esperança. Uma campanha do agasalho é fundamental para que possamos compartilhar aquilo que nos sobra, mas que falta na casa dos mais vulneráveis”, disse Greca.

O prefeito destacou ainda a rede de proteção social existente em Curitiba, especialmente com o resgate social e o Mesa Solidária, e elogiou o trabalho executado pelos servidores da FAS no atendimento às pessoas em vulnerabilidade social.

Considerada a capital mais fria do país, Curitiba costuma registrar temperaturas baixas, principalmente no inverno, e com a ação a Prefeitura busca preservar a saúde e integridade física da população atendida, principalmente aquela que vive nas ruas.

Greca reforçou que a população pode doar para a campanha cobertores, toalhas e roupas para pessoas adultas e crianças, mas principalmente agasalhos e calçados para homens, que são maioria entre a população em situação de rua na cidade.

As doações serão distribuídas às famílias atendidas nos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e também nas unidades de atendimento à população de rua, entre elas as de acolhimento, onde esse público pode dormir protegido do frio, se alimentar e fazer a higiene.

Proteção social

Com o slogan Aqueça Corações – Doe Agasalhos, a campanha sugere que os curitibanos separem e doem roupas que estejam em boas condições de uso e, com isso, colaborem para que centenas de pessoas possam ficar aquecidas no inverno. Em 2023, 20% das peças doadas foram descartadas por estarem danificadas.

A divulgação da Campanha do Agasalho será feita nos pontos de ônibus, em televisões de alguns veículos do transporte público e em cartazes nos pontos de coleta de doações.

Maria Alice Erthal, presidente da FAS, disse que a participação da comunidade será fundamental neste inverno que, segundo previsões, será chuvoso e com temperaturas muito baixas. “Estamos entrando no período mais frio do ano e o inverno costuma castigar mais as pessoas em vulnerabilidade social, principalmente as que vivem em situação de rua”, disse.

Parceiros

Neste momento, a Campanha do Agasalho conta com dez empresas parceiras, além de órgãos da administração do município, que juntos somam 99 pontos de arrecadação de doações. Clique aqui para ver a lista completa.

São parceiros da campanha: ParkShoppingBarigüi, rede de supermercados Condor, Gigante Atacadista JK, Ritmo Logística S/A, Lojas Colombo (filial – Rua Lourival Wendler, 406), Addinte, TIC Transportes, Academia América Sports and Fitness e o Shopping Palladium Curitiba, que participa pela primeira vez da ação.

Além dos pontos de coleta das empresas parceiras, a população poderá entregar doações nos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dez Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), nos dez Núcleos Regionais localizados nas Ruas da Cidadania e no Disque Solidariedade, vinculados à FAS. E, ainda, no Instituto Curitiba de Saúde (ICS) e no prédio central da Prefeitura.

Informações e pedidos para participar da campanha como ponto de coleta devem entrar em contato com o Disque Solidariedade, pelo telefone 3350-3596. Pessoas que desejam fazer grandes doações podem solicitar a coleta pela Central 156.

