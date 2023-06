Cancha de futebol de Curitiba é interditada pela Justiça

Pertubação do sossego

A Justiça determinou a interdição de uma cancha de futebol localizada no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A ação foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, do Ministério Público do Paraná.

O estabelecimento mantém também um bar e uma lanchonete em área comercial, por esse motivo teria causado incômodo na vizinhança por pelo menos um ano.

LEIA TAMBÉM:

>> Cobiçado terreno de tradicional restaurante do Água Verde vai a leilão

>> Prato típico de Curitiba entra em Top 10 dos melhores do mundo na categoria

Em primeira instância, o Judiciário havia indeferido os pedidos ministeriais que apontavam irregularidades no espaço, notadamente quanto a falta dos devidos laudos e autorizações para o funcionamento – inclusive o Certificado do Corpo de Bombeiros.

A Promotoria apresentou agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça, que agora concedeu a liminar, impondo o fechamento do espaço “até que se prove, nos autos, a cessação das irregularidades”. Foi imposta multa de R$ 1 mil para cada vez que for verificado eventual descumprimento da ordem judicial.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos