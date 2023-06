Patrimônio cultural de Curitiba e umas das iguarias mais disputadas em bares e restaurantes da capital, a carne de onça está no Top 10 do ranking Melhores pratos com carne crua do mundo, do TasteAtlas, plataforma croata que mapeia artigos e críticas gastronômicas.

A carne de onça aparece na 10ª posição da lista, ao lado de iguarias como yukhoe, da Coreia do Sul (1º), carpaccio, da Itália (2º), mett ou hackepeter, da Alemanha (3º) e steak tartare, da França (4º).

“A carne de onça é um orgulho de Curitiba e agora, com este destaque no ranking internacional, está sendo divulgada em todo o mundo e isso poderá ajudar a capital a atrair ainda mais turistas”, avalia o prefeito Rafael Greca.

Aficionado pelo prato típico da capital, o prefeito é um incentivador de eventos que promovam a gastronomia de Curitiba, como o Festival de Carne de Onça, que tradicionalmente ocorre em setembro. “É um festival que mantém uma deliciosa tradição da nossa cidade”, acrescenta ele, que prestigiou edições anteriores. O evento está confirmado para 2023.

Ranking

Os rankings do TasteAtlas, que avalia os melhores pratos e receitas típicas de diversos países, leva em conta críticas e avaliações feitas por usuários e profissionais do mundo inteiro, classificando os pratos com notas de 1 a 5. A carne de onça curitibana recebeu a nota 3.7.

A publicação em língua inglesa, além de divulgar rankings, também conta um pouco da origem do prato curitibano, curiosidades e ensina a preparar a iguaria:

“A carne de onça é um prato tradicional brasileiro originário de Curitiba, onde é servido desde 1953 (na realidade, começou a ser preparado na década de 30). É também o prato oficial da cidade, uma espécie de steak tartare feito com uma combinação de carne moída, alho, cebola, cebolinha, azeite, conhaque, pimenta em pó e páprica doce em pó. A carne moída é achatada, regada com conhaque, temperada e misturada com os demais ingredientes. Depois de pronto, a mistura resultante geralmente é moldada em um retângulo plano e é servida com pão torrado, mostarda e manteiga. O nome do prato significa carne de onça, referindo-se ao felino brasileiro conhecido como onça, porque se diz que depois de comer o prato, você terá o bafo da onça, uma referência aos ingredientes picantes usados para prepará-lo.”

Top 10 do Ranking Melhores Pratos de Carne Crua do Mundo

Yukhoe (Coreia do Sul) – 4.5 Carpaccio (Itália) – 4.4 Mett ou hackepeter (Alemanha) – 4.4 Steak tartare (França) – 4.3 Çig köfte (Turquia) – 4.3 Filet americain (Bélgica) – 4.2 Carne salada (Itália) – 4.1 Kibbeh nayyeh (Líbano) – 3.8 Kitfo (Etiópia) – 3.8 Carne de onça (Brasil) – 3.7

