Um dos terrenos mais valorizados do bairro Cabral, em Curitiba, finalmente ganhará uma nova construção. Ocupado por décadas por uma concessionária de veículos, o espaço ganhará quase 5 mil metros de area construída do mais novo shopping da cidade, No conceito Street Mall, o Quadrata Cabral deve ser inaugurado no final de 2024.

+ Leia mais: Cobiçado terreno de tradicional restaurante do Água Verde vai a leilão

O Grupo Noster anunciou a construção do empreendimento comercial que deve ter uma loja do Supermercado Festval como âncora. O terreno tem pouco mais de 13 mil metros quadrados. Serão 32 lojas comerciais entre 61 e 108 metros quadrados. As lojas terão acesso a partir da área central do estabelecimento.

+ Veja também: Sabão em pó mais barato em Curitiba; Veja os locais mais em conta!

“A principal ideia foi trazer algo que sentíamos falta no Cabral. Uma das principais regiões da cidade precisava de um local como esse, com lojas e serviços com fácil acesso”, afirma a diretora da Víncere Incorporadora, empresa do Grupo Noster, Adriana Macedo Perin, à Gazeta do Povo.

O terreno foi por muitos anos ocupado pela concessionária Copava Veículos.

Área onde será construído shopping no Cabral. Foto: Reprodução / Google

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos