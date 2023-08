Uma carreta que transportava maconha em meio a uma carga de soja tombou, nesta terça-feira (1º), na BR-277, município de Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. O acidente com a carga ilícita bloqueou parcialmente o tráfego durante a manhã, para quem segue viagem com destino a Curitiba, na serra de São Luiz do Purunã.

LEIA MAIS – Confirmado! Paul McCartney fará show no Couto Pereira; Veja tudo o que sabemos!

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão para liberação completa do tráfego. Por volta das 11h, uma fila de veículos no sentido capital do estado se formou, alcançando quase 10 quilômetros.

Como rota alternativa, a indicação é que os motoristas que vão a Curitiba desviem por Palmeira, sentido Porto Amazonas, Lapa e Araucária, até chegar à capital.

LEIA AINDA – Maju, a gênia de Curitiba que bateu recorde no “Pequenos Gênios”, do Domingão com Huck; Vídeo

Profissionais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) auxiliam na remoção da carga e do veículo. A droga ainda não foi pesada. Não há informações de pessoas presas ou de feridos.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”