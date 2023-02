Vai seguir para Santa Catarina no Carnaval? A BR-376 que liga o Paraná ao estado vizinho deve ter um aumento de quase 70% na quantidade de veículos, especialmente nos dias de maior movimento, nesta sexta (17) e sábado (18). Um dos receios dos viajantes é quanto à segurança da rodovia que passou por um grave deslizamento de terra no dia 28 de novembro de 2022 no km 669. Duas pessoas morreram soterradas e seis pessoas ficaram feridas.

Desde então, a BR-376 passa por obras para proporcionar tranquilidade e confiança ao motorista. Vale reforçar que foram 10 dias de interdição até a liberação de duas faixas, em dezembro. Ainda no último mês do ano, a rodovia voltou a ser totalmente fechada por conta das chuvas no mesmo local do incidente.

Imagem aérea mostra o deslizamento na BR-376. Foto: Colaboração/AEN

Obras no km 668

Para o feriadão da folia, a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável por esse trecho, informou que atua desde novembro de 2022 com obras para recuperação da Serra da BR-376/PR. Na pista sentido Florianópolis, no km 668, os trabalhos viabilizaram a implantação de um telamento dinâmico ainda no final do ano de 2022.

“A barreira trouxe mais segurança aos usuários no trecho e permite uma melhor operação da rodovia, reduzindo a necessidade de bloqueios em caso de chuvas intensas. Além disso, novas etapas de obras devem ocorrer no decorrer deste ano neste local para recuperação e estabilização da encosta. O trânsito opera por duas faixas. Com o término das próximas etapas de obras nesse local, previsto para o decorrer do segundo semestre, será possível restabelecer a condição de fluxo nesse sentido com três faixas”, diz a nota da concessionária.

O trânsito flui por duas faixas na BR-376, na região do km 668. Foto: Divulgação/Arteris Litoral Sul

Para a volta, o motorista também vai ter duas pistas. “Na pista sentido Curitiba ocorrem obras para estabilização da cortina de concreto na altura do km 668, na margem direita da via. As obras tiveram avanço importante com a liberação em 06 de fevereiro, de mais uma faixa no local e a viabilização da operação com duas faixas no sentido norte, aumentando a fluidez do tráfego. A previsão é de liberação de mais uma faixa na pista norte no primeiro semestre, restabelecendo a condição original com três faixas para operação”, informou a Arteris Sul.

Monitoramento

Monitoramento da BR-376. Foto: Divulgação/Arteris Litoral Sul

A concessionária juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitora 24 horas o local. No feriado, há possibilidade de chuva forte e a qualquer mudança climática pode fazer com que a rodovia venha a ter novos bloqueios para prevenir acidentes e reforçar a segurança das famílias

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a concessionária recomenda o contato por meio dos seus canais – site www.arteris.com.br, fone 0800-725-1771 e perfil no twitter @Arteris_ALS.

Operação Carnaval

A concessionária responsável vai seguir com a operação de atendimento nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC. No período carnavalesco e no retorno na quarta-feira (22), o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 69%, com média de veículos diária por praça acima de 58 mil veículos.

Para quem seguir no trecho do Morro dos Cavalos, em Palhoça, em Santa Catarina, vale ficar atento com desvio no km 232, mantendo duas faixas para cada sentido. Além disso, a grande concentração de tráfego nos trechos urbanos pode gerar a redução de velocidade, exigindo dos motoristas uma distância segura para prevenção de acidentes.

A operação será coordenada totalmente a partir do novo Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Litoral Sul, em São José dos Pinhais. São 263 câmeras exclusivas para o monitoramento do trecho da Litoral Sul, possibilitando a cobertura de aproximadamente 95% do trecho com câmeras.

Dias e horários de maior movimento

Os dias de maior movimento previstos para o trecho da Litoral Sul são:

Sexta-feira (17), das 11h às 22h

Sábado (18), das 08h às 18h;

Segunda-feira (20), das 09h às 18h,

Terça-feira (21), das 09h às 15h,

Quarta-feira (22) das 10h às 17h.

