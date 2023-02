Ruas dos bairros Água Verde e Portão vão passar a ter as vagas por meio do EstaR (Estacionamento Regulamentado) a partir de março, ou seja, o motorista vai precisar pagar para deixar o carro estacionado por até duas horas. O trecho fiscalizado será nas ruas transversais da Avenida República Argentina, na região entre a Rua Petit Carneiro e o Terminal Portão, totalizando 43 ruas com a cobrança, conforme a lista abaixo. Placas de sinalização serão instaladas nos próximos dias.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) o planejamento faz parte dos eixos viários estruturais de Curitiba, onde ao longo das canaletas, com a concentração das áreas comerciais e das obras de aumento da capacidade do sistema BRT, os estacionamentos estão sendo reformulados. A implantação do EstaR, segundo a prefeitura, atende ao pedido de comerciantes da região que reclamaram da falta de democratização das vagas.

As obras num trecho da Avenida República Argentina, inclusive, já geraram polêmicas entre moradores.

Após a conclusão da implantação da sinalização, os agentes de trânsito farão um período de orientação aos motoristas. A fiscalização do EstaR vai começar definitivamente no dia 6 de março.

Novas ruas com EstaR em Curitiba

Confira as ruas que passam a ter cobrança de EstaR em Curitiba:

Ruas Petit Carneiro, Trav. Percy Winters, Trav. Cap. Clementino Paraná, Brasílio Itiberê, Água Verde, Eurides Cunha, Trav. Rafael Francisco Greca, Cel. Ottoni Maciel, Dom Pedro I, Romédio Dorigo, Prof. Guido Straube, Prof. Álvaro Jorge e Murilo do Amaral Ferreira, Palmeiras, Prof. Dário Veloso, Prof. Sebastião Paraná, Santa Catarina, Travessa Ferreira do Amaral, Rio Grande do Sul, Prof. Ulisses Vieira, Prof. Brasílio Ovídio da Costa, Goiás, Guararapes, Cecílio Toniolo, João Geara, Morretes, Antônio Pietruza, Eng. Arthur Bettes, Arion Niépce da Silva, Sylvio Zeny, Professora Doracy Cezzarino, Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes, Eng. Niépce da Silva, Maranhão, Lourival Portella Natel, Augusto de Mari, Álvaro Andrade, Calixto Razolini, Dep. Estefano Mikilita, Alberto Hammerschmidt, José SiKora, Praça Des. Armando Carneiro, Alipia Marques Verchai.

Moradores não querem EstaR

Rua Petit Carneiro ainda sem EstaR em Curitiba.. Foto: Reprodução/Google.

Para Paulo Roberto Goldbaum Santos, presidente do Conseg Água Verde, os moradores não aprovam essa mudança, mas ele acha importante ter essa rotatividade que vai auxiliar o forte comércio do bairro.

“Não foi um pedido do Conseg, mas participamos de todo projeto de expansão do plano diretor da região sul de Curitiba. Eu particularmente sou favorável a essa democratização do estacionamento público, pois favorece os comerciantes pela rotatividade. Pelo que percebi nos grupos de mensagens, grande parte dos moradores são contrários. O cidadão acha que é mais uma despesa, mas a cidade cresce. São mais de um milhão de carros circulando por Curitiba, e se não democratizar o estacionamento, a pessoa coloca o carro pela manhã e só tira a noite”, disse Paulo.

Como usar EstaR em Curitiba?

Para usar as vagas do EstaR, é necessário fazer a ativação de crédito a partir de um aplicativo de celular. O preço da hora na vaga é de R$ 3, com possibilidade de fracionamento desse tempo. O valor para 15 minutos é de R$ 0,75.

