Na semana que antecede o Carnaval, para quem já vai se despedindo da temporada 2023, uma imagem fechou a terça-feira com chave de ouro (ou seria pote de ouro?). Um belíssimo arco-íris encantou quem estava na cidade de Matinhos e quem segue o perfil Matinhos Agora, do fotógrafo Almir Alves, parceiro da Tribuna.

+ Previsão do tempo: veja como fica o clima nesta quarta-feira

“Estava indo levar minha filha no balé e estava caindo a maior chuvarada. Quando eu estava no meio do caminho da escola e o ‘cara’ surgiu do nada. Ergui o drone na frente da escolinha dela em meio aos chuviscos e consegui este registro”, disse à Tribuna.

Você também pode ver um vídeo do arco-íris neste link!