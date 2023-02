Um acidente com um caminhão carregado de álcool etílico bloqueia nos dois sentidos a BR-277 nesta quarta-feira (15), na altura de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Os dois sentidos da rodovia estavam fechados devido ao alto risco de explosão até por volta das 11h, quando a PRF liberou uma das faixas sentido Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi registrado vazamento da carga, uma preocupação aos motoristas e ao meio ambiente. Não existe feridos no acidente. O congestionamento no sentido Ponta grossa – Curitiba é de 8 km.

Equipes do Departamento de Estrada e Rodagem (DER-PR) trabalham na km 138,5 para tentar liberar a rodovia. O caminhão com álcool etílico se envolveu em uma colisão com outro veículo pesado, sendo que este atravessou parte da proteção lateral da pista e parou no canteiro.

Veículos estão no local e o risco é de explosão. Foto: Divulgação/PRF.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

