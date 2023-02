Um homem, de 62 anos, foi atacado por cães na tarde desta terça-feira (14), em Curitiba, e precisou ser encaminhado ao hospital com ferimentos graves. Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi por volta das 13h, no Capão Raso, na Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley.

Segundo o Conselho de Segurança do Capão Raso (Conseg), os cães seriam os mesmos que atacaram uma mulher em outubro do ano passado.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba abre agendamentos para mutirão de castração de animais

>> Fim da ‘era dos poodles’: Curitiba tem nova raça favorita de cachorro

À Tribuna, o Conseg informou que os socorristas foram acionados por moradores do bairro. De acordo com a PM, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital do Trabalhador.

Sobre o caso, uma postagem do Conseg nas redes sociais informa que os moradores da região fizeram um alerta sobre a situação, para que outras pessoas tomem cuidado ao passar pelo local.

“Cidadão foi brutalmente atacado por cães na região do Bosque Capão Raso. Rua José Alcides de Lima com Ouro Verde. São os mesmos cães que atacaram um cidadão em óbito e uma mãe com filho que se dirigia para a escola. Estamos encaminhando para as autoridades para que tomem as providências cabíveis”, diz a postagem, que usa as ruas José Alcides e Ouro Vede como referência de localização.

No registro do chamado da PM, a rua que aparece é a Argemiro Monteiro.

Outros ataques

Segundo o Conseg, em outro de 2022, os mesmos cães avançaram contra uma professora que estava com a filha de dois anos no colo. A região dos ataques fica nas proximidades de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). Nessa ocasião, o ataque foi Rua Valentin Deda. O local próximo da Capitão Argemiro Monteiro Wanderley.

Ainda em outubro do ano passado, poucos dias antes do ataque à professora, os cães teriam mordido o corpo de um homem em óbito que foi encontrado na região.

Veja que incrível