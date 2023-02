A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 29 anos por matar um cão e tentar matar outros dois com golpes de facão em terminais de Curitiba. Uma das vítimas do ataque brutal do homem era o Simba, um cachorro caramelo que vivia no terminal. O vira-lata caramelo é querido no Brasil por ser um meme e símbolo de cachorros do bem que circulam entre nós. A prisão ocorreu nesta terça-feira (15), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A vítima do ataque brutal, um vira-lata caramelo, era chamada de Simba pelos frequentadores do Terminal do Boqueirão, em Curitiba. Assim que o ataque ocorreu, outros cães que viviam com ele ficaram agitados e correram muito no entorno do companheiro, que não resistiu aos ferimentos.

Simba não resistiu aos ataques de facão. Foto: Reprodução/Polícia Civil.

Ataque brutal era frequente?

Segundo as investigações da Polícia Civil em dezembro passado uma denuncia indicava que um indivíduo teria matado um cachorro com um facão no Terminal do Boqueirão, que inclusive chegou a ser registrada por câmeras de segurança. Durante as investigações, os policiais civis apuraram que o investigado tentou matar outros dois cães da mesma maneira.

“Este é um caso emblemático de maus-tratos aos animais, pois o autor demonstrou uma enorme brutalidade e agressividade contra o cão que se aproximou dele sem a mínima intenção de o atacar. Justamente esses casos que justificam a existência da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da PCPR para garantia da proteção da vida e dignidade desses animais”, explica o delegado da PCPR Guilherme Dias.

A Polícia Civil ainda cumpriu um mandado de busca e apreendeu o facão que o suspeito utilizava para cometer o crime.

Flagrou algo? Denuncie!

A população pode contribuir com denúncias contra o maus-tratos aos animais. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia, ou pelo (41) 3251-6200, diretamente à equipe de investigação.

