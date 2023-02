Um vídeo gravado em um dos caminhões envolvidos no acidente na terça-feira (15) na BR-277 em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, mostra que o motorista do caminhão carregado com álcool etílico não teve culpa. Nas imagens é possível perceber que um outro caminhão bateu na lateral, o que provocou o tombamento e o risco de explosão na sequência. Ninguém saiu ferido com gravidade.

+Leia mais! Vira-lata caramelo que vivia em terminal é morto em Curitiba com golpes de facão

No vídeo que foi divulgado nas redes sociais do “Grupo BR277”, o motorista que estava atrás do veículo com álcool etílico grava o exato momento do acidente.

Um caminhão que levava duas carretas do tipo baú passa pela esquerda e chega a tocar na lateral do caminhão que levava álcool etílico. O condutor não consegue segurar as duas carretas e tomba. Já o causador do acidente segue na rodovia. O caminhão que fazia a filmagem ainda chega a bater contra o veículo tombado. Assista ao vídeo no link abaixo:

Bloqueio por risco de explosão!

O acidente fez com que a Policia Rodoviária Federal (PRF) fechasse a estrada nos dois sentidos da rodovia devido a possibilidade de explosão. Somente cinco horas depois da ocorrência que o sentido Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi liberado.

Foto: Divulgação/PRF.

Veja que incrível