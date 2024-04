A história do buraco gigante que já reabriu diversas vezes no km 98 da BR-277, na região do Orleans, em Curitiba, ganha um novo capítulo. A partir deste sábado (20), começa o desvio do trânsito no trecho onde ocorre o afundamento da pista. Além disso, equipes vão iniciar as obras para descobrir a origem do problema.

O desvio acontece no sentido decrescente. Ou seja, os condutores vindos do interior do estado e que se dirigem à capital realizarão o desvio para a marginal direita, em frente ao antigo Café Damasco.

Esse buraco está causando transtornos desde dezembro de 2023, período em que esse trecho da BR-277 não estava sob responsabilidade de nenhuma concessionária. Já a partir do dia 28 de fevereiro a cratera virou responsabilidade da Via Araucária, empresa que assumiu a administração de trechos de rodovias no Paraná, como BR-277, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427.

Após a reabertura da cratera, que aconteceu no último domingo (14), a Via Araucária começou a investigar o problema. Em nota divulgada, a concessionária informou que equipes de Projeto e Obras foram acionadas para implementar novas medidas de contingência no trecho.

Confira o desvio:

O que está causando o buraco na BR-277?

De acordo com a Via Araucária, após análises realizadas durante a semana, foi identificado o iminente risco de ruptura do terreno e potencial comprometimento da segurança viária. Portanto, os engenheiros da concessionária, em conjunto com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), Companhia de Urbanização de Curitiba (Urbs) e Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), determinaram a interdição da segunda pista de rolagem.

O problema estaria sendo causado por uma tubulação profunda que está provocando os recorrentes eventos de solapamento – afundamento do solo. O desvio está sendo realizado neste sábado (20) para garantir a segurança dos motoristas e permitir que equipes localizem a tubulação.

“Desde que assumiu a concessão, a Via Araucária iniciou o processo de sondagens para compreender melhor a razão do afundamento e determinar a necessidade de reparos ou uma revitalização completa da via, em razão da ausência de estudos anteriores naquele local. É importante salientar que a concessionária está trabalhando em estreita colaboração com os técnicos da Prefeitura de Curitiba, dado que há uma interface com a macrodrenagem urbana, para tratar desta erosão”, diz nota da Via Araucária.

A concessionária acrescenta que não há horário definido para o início do desvio e para o término das obras no km 98 da BR-277.

