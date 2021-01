Na véspera do mês das eleições, outubro teve relativa baixa nos casos de covid-19, mesmo assim, as preocupações com a doença deram o que falar. Junto com a pandemia outros assuntos chamaram a atenção dos leitores da Tribuna. Entre eles um bilhete deixado em um carro estacionado em Curitiba, além da explosão de uma viatura e a venda de uma das mais tradicionais maternidades de Curitiba. Bora acompanhar a retrospectiva de outubro da Tribuna!

Olha só essa história! Em outubro de 2020 o barbeiro Evandro Galvão, de 32 anos, ficou surpreso com um bilhete deixado na porta do seu carro. O veículo estava estacionado próximo onde ele trabalha, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, com o seguinte recado em um guardanapo: “Favor não estacionar o dia inteiro”.

Com uma recente proibição de estacionar na frente da barbearia em que trabalha, Evandro tem deixado o carro nas ruas vizinhas. No dia do bilhete, ele estacionou o carro metade do dia em uma vaga convencional, onde não há nenhuma limitação, como a obrigatoriedade do EstaR ou proibição. Mas os moradores não são “donos” das vagas publicas em frente às suas casas.

Dois policiais ficaram feridos com gravidade em Ipiranga, na região dos Campos Gerais, no Paraná depois de uma explosão causada por um artefato – que a perícia agora investiga se foi uma granada ou uma bomba caseira – atirada contra a viatura. A Polícia Militar (PM) havia sido acionada no local para atender uma reclamação de perturbação de sossego com aglomeração, o que não é indicado pelo risco de contágio da covid-19, em uma festa. Os policiais estão internados no Santa Casa de Ponta Grossa.

A operadora de planos de saúde Clinipam comprou um dos mais tradicionais hospitais em Curitiba: o Hospital e Maternidade Santa Brígida, no bairro Água Verde. O anúncio foi feito pelo Grupo Notredame Intermedica, de quem a Clinipam é, desde o início do ano, subsidiária.

De acordo com as informações, o negócio foi de R$ 48,5 milhões. Fundado em 1973, o Santa Brígida tem 72 leitos – 15 deles de UTI

