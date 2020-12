Em junho de 2020, um crime que chocou Curitiba esteve entre os assuntos mais lidos do mês na Tribuna do Paraná. A ação, flagrada por câmeras de segurança, resultou na morte de dois homens, que foram baleados na loja de conveniência de um posto de gasolina, localizado no Centro da capital paranaense.

Também chamaram a atenção no mês de junho, as liberações de lotes do auxílio emergencial de R$ 600 e o calendário da Caixa Econômica Federal para os pagamentos do benefício. Cuidados com a saúde, bem-estar e dicas para emagrecer após os 40 anos também bombaram neste mês. E teve até um ato no Centro Cívico, convocado e liderado pelo ex-lutador do UFC e atleta de MMA Wanderlei Silva.

Mas a notícia que mais impactou a vida dos curitibanos em junho foi a adoção da Bandeira Laranja, no dia 13, medida que endureceu as regras de combate ao coronavírus na cidade. Com a Bandeira Laranja, várias atividades e serviços tiveram seu funcionamento suspenso ou limitado, entre eles, academias, igrejas, comércio, shoppings, bares e restaurantes. Esta bandeira foi prorrogada duas vezes e vigorou até o dia 17 de agosto, antes de ser substituída pela Bandeira Amarela no dia 18 de agosto e ser retomada em 7 de setembro.

Veja estes e outros assuntos que dominaram o noticiário em junho de 2020. Confira!

O feriado de Corpus Christi, no dia 11 de junho, foi marcado por um crime em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, numa das regiões mais movimentadas de Curitiba. Nesta data, dois homens foram baleados à queima roupa e morreram após uma discussão. A cena foi testemunhada por várias pessoas no estabelecimento. Os irmãos envolvidos no caso, de acordo com a polícia, acabaram presos.

No dia 16, foi creditada a primeira parte do auxílio emergencial de R$ 600 para uma parte do terceiro lote de 2,4 milhões de beneficiários inscritos no programa e aprovados pela Caixa Econômica Federal. Nesta mesma semana, a Caixa liberou também o saque emergencial do FGTS.

Já no dia 19, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário do pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social com final 13. De acordo com o governo federal, a verba total para o pagamento das três parcelas do auxílio era de R$ 83,2 bilhões.

O personal trainer especialista em emagrecimento Zanon Macedo, falou sobre a melhor dieta para emagrecer após os 40 anos, em sua coluna “Emagrecer é pra Já”. Segundo Zanon, depois dos 40 anos o corpo responde de maneira diferente à sua alimentação e também aos exercícios físicos. Veja as dicas dadas por ele.

Zanon também explicou os efeitos da caminhada e se ela é o melhor exercício para quem quer emagrecer e já tem mais de 40 anos. Veja o que diz o personal trainer e confira as dicas de treino dadas na coluna “Emagrecer é pra Já”, publicada todas as semanas na Tribuna do Paraná.

A secretária da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak anunciou no dia 13 de junho, em uma transmissão de emergência pelo Facebook, que a Prefeitura iria endurecer as medidas de combate ao coronavírus, com a adoção da Bandeira Laranja do novo protocolo municipal. Com a publicação do decreto 774/2020, os seguintes serviços foram suspensos: academias e práticas esportivas, Igrejas e templos religiosos, praças e parques públicos, todas as atividades de entretenimento, teatros, festas, bares e clubes sociais e esportivos.

Além deles, passaram a ter restrição de funcionamento de horário e modalidades o comércio varejista de rua, shoppings, galerias e centros comerciais, restaurantes e lanchonetes, escritórios e co-workings, materiais de construção, hotéis e pousadas, drive-in de filmes, entre outras atividades.

Convocados pelo ex-lutador do UFC e atleta de MMA Wanderlei Silva, manifestantes se reuniram no Centro Cívico, em Curitiba, no dia 2 de junho, em um ato de amor à pátria e de apoio ao Brasil. O movimento começou entre frequentadores de academias da cidade, após o protesto antirracismo seguido de vandalismo do dia anterior e viralizou nas redes sociais com o compartilhamento do vídeo gravado pelo lutador.

