A consulta ao valor e data do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi liberada pela Caixa Econômica nesta segunda-feira (15). São 60 milhões de trabalhadores com direito a receber até R$ 1.045. A consulta pode ser feita no site da Caixa Econômica Federal.

Calendário do saque emergencial do FGTS

Mês de Nascimento Crédito com conta Saque/transferência Janeiro 29 de julho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Segundo a Caixa Econômica Federal, o crédito será encaminhado às contas da Caixa que serão abertas para pessoas e podem ser acessadas pelo app CaixaTem. Com essa ferramenta, porém, não poderá ser feito o saque imediatamente ou transferência. É possível apenas pagar contas, fazer compras pela internet ou fazer pagamentos em até 9 milhões de estabelecimentos com o QR CODE.

