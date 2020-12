No mês de maio as incertezas da pandemia seguiam forte entre os curitibanos e paranaenses, mas os assuntos que ganharam destaque foram os que envolviam saúde e também o bolso, já que um prêmio milionário da Mega Sena deixou um apostador de Curitiba feliz da vida. Veja os destaques de Maio na retrospectiva 2020 da Tribuna!

No dia 17 de maio uma aposta feita em Curitiba levou a bolada de exatos R$ 101 milhões da Mega-Sena 2262, o segundo maior prêmio do ano, saiu de Curitiba, mais precisamente da Lotérica Municipal que fica dentro do supermercado Muffato, no bairro Juvevê. “Na hora não acreditei, pois tenho há 25 anos a lotérica e é a primeira vez que deu prêmio alto”, comemora a proprietária Sandra Ferrarini. Já imaginou? Curitiba tem fama de pé quente, você já pensou em levar R$ 300 milhões na Mega da Virada? As apostas podem ser feitas até quinta-feira!

Com a pandemia de coronavírus aumento a cada dia em maio, assim como em novembro de 2020, muitas pessoas começaram a se preocupar com os exercícios, principalmente aqueles com mais de 40 anos. Na coluna Emagrecer é pra Já, o personal trainer especialista em emagrecimento Zanon Macedo, deu o caminho das pedras para quem quer emagrecer e definir o corpo depois dos 40 anos.

Segundo a linha da saúde, os leitores da Tribuna se interessaram por cuidar melhor da saúde a coluna de Zanon Macedo novamente bombou. “Se você é uma dessas pessoas que continua a comer o que sempre comeu e continua a fazer as atividades que sempre fez e mesmo assim, não consegue perder nenhum grama, saiba que o problema não é o que você faz, mas o que está deixando de fazer para acelerar o metabolismo“, disse o especialista.

Zanon trouxe ainda outra oportunidade para quem quer emagrecer depois dos 40 anos. “Naturalmente, conforme chegamos a uma certa idade, o metabolismo desacelera e as gordurinhas começam a se acumular. Talvez o que você sempre tenha feito para emagrecer ou manter o peso já não esteja mais funcionando tão bem”, disse.

