A aposta que levou a bolada de exatos R$ 101 milhões da Mega-Sena 2262, o segundo maior prêmio do ano, saiu de Curitiba, mais precisamente da Lotérica Municipal que fica dentro do supermercado Muffato, no bairro Juvevê. “Na hora não acreditei, pois tenho há 25 anos a lotérica e é a primeira vez que deu prêmio alto”, comemora a proprietária Sandra Ferrarini.

+Leia mais! Seca aperta e Sanepar inclui mais bairros de Curitiba e cidades da região no rodízio de água. Veja a lista!

Como a lotérica está fechada neste domingo (17), Sandra acha difícil saber quem foi a sortuda ou o sortudo. Até então, nenhum dos funcionários sabe dizer quem poderia ter levado o prêmio. “Minha gerente me comunicou, ela ficou super ansiosa. Não falei como todas [as funcionárias], mas logo cedo vou ver a alegria delas”, confessa a proprietária. Ela espera que este seja o primeiro de muitos prêmios.

As dezenas sorteadas no Espaço Loterias, em São Paulo, apontaram para os seguintes números: 07 – 08 – 14 – 23 – 30 – 46. O sorteio também premiou 198 apostas da Quina e cada uma faturou R$ 34.405,61. Mais de 12 mil apostas acertaram quatro dezenas e receberam o prêmio de R$ 757,34 cada um.

+Viu essa? Mais dois bares de Curitiba são fechados por não impedirem aglomeração de clientes

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio deste sábado, se aplicado na poupança, poderá render cerca de R$ 216 mil ao mês. Por enquanto, o ganhador ou ganhadora da bolada terá que se contentar em aproveitar o prêmio em casa, já que a pandemia de covid-19 tem limitado as viagens.

Pé quente!

Não é a primeira vez que o prêmio da Mega Sena sai para Curitiba. A cidade tem um histórico de ser pé quente quando quando o assunto é loteria. Em outubro de 2017, por exemplo, uma aposta feita no bairro Novo Mundo faturou R$ 20 milhões.

O ano de 2018 foi de grandes emoções para os curitibanos. Aposta feita na cidade rendeu prêmio de R$ 105 milhões. Outra, em outubro de 2018, mandou nada menos que R$ 20 milhões para conta de outro apostador. No ano de 2019 a sorte circulou a capital já na virada de ano. Um apostador sortudo faturou, no primeiro dia do ano, a Mega da Virada, o que rendeu R$ 5,8 milhões pra conta.

>>> SORTE: Saiba tudo sobre loterias no portal especial da Tribuna

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?