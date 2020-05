O curitibano sortudo que acertou sozinho os seis números da Mega Sena 2262, sorteados no último sábado (16), retirou já no primeiro dia possível, ainda ainda nesta segunda-feira (18), o prêmio de R$ 101 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números da sorte foram 07 – 08 – 14 – 23 – 30 – 46. Você tem noção de quanto é esse prêmio?

Agora pense, de um dia para o outro, caem R$ 101 milhões na sua conta, disponíveis para você fazer o que bem entender. O que você faria? Só para se ter uma noção do tamanho deste prêmio, com R$ 101 milhões apenas na poupança já renderiam um ‘salário’ de R$ 216 mil mensais, contando que esse é um investimento dos menos rentáveis.

Voltando ao prêmio da Mega Sena 2262, além dos R$ 216 mil mensais apenas na poupança, é possível comprar com os R$ 101 milhões nada menos que 174 unidades do carro de luxo GLE Coupé AMG da Mercedes Benz, avaliado em cerca de R$ 580 mil ou até mesmo 151 unidades do veículo elétrico Tesla Model X, importado para o Brasil por aproximadamente R$ 659 mil. Mas se você preferir manter a vida mais “humilde”, é possível comprar 1.147 unidades da Renault Duster Iconic zero quilômetro, cujo preço é cerca de 89 mil cada.

Prêmio rende uma centena de carros de luxo modelo Mercedes Benz GLE AM. Foto: Divulgação.

Saindo do mundo dos carros vamos para as propriedades. Onde você moraria com R$ 101 milhões na conta? Que tal uma casa de 1,300 metros quadrados de área privativa no bairro Cascatinha? Com cinco quartos, onze banheiros, 12 vagas na garagem? É possível comprar seis unidades desta, avaliada em cerca de R$ 15 milhões.

Foto: Imagem ilustrativa/Pixabay.

É possível ainda ajudar muita gente com esse prêmio de R$ 101 milhões da Mega Sena 2262. Em plena crise do coronavírus, seria possível comprar 1.683 respiradores, que tem um preço médio de R$ 60 mil cada um. Sem contar que essa grana toda poderia ajudar a comprar cerca de 6,7 milhões de marmitas para matar a fome de muita gente. Lembrando que é possível ainda ajudar a Tribuna do Paraná, que está com uma campanha para os leitores que acreditam no nosso jornalismo.

Lotérica pé quente!

A aposta vencedora foi feita na Municipal Loterias, localizada dentro de um supermercado no bairro Juvevê. A dona da lotérica, inclusive, disse que não acreditava quando ficou sabendo que a aposta ganhadora tinha sido feita lá. “Na hora não acreditei, pois tenho há 25 anos a lotérica e é a primeira vez que deu prêmio alto”, disse Sandra Ferrarini à Tribuna.

