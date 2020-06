Será creditado nesta terça-feira (16) a primeira parte do auxílio emergencial de R$ 600 para uma parte do terceiro lote de 2,4 milhões de beneficiários inscritos no programa e aprovados pela Caixa Econômica Federal. Nesta segunda-feira (15) a Caixa liberou também o saque emergencial do FGTS.

Segundo a Caixa, os primeiros a receber serão nascidos entre os meses de janeiro a junho, nesta terça-feira. Depois, outras 2,5 milhões de pessoas nascidas entre agosto e dezembro terão acesso aos valores.

Calendário de pagamento do 3º lote do auxílio emergencial

Nascidos em Crédito em Transferências e saques Janeiro 16/06 06/07 Fevereiro 16/06 07/07 Março 16/06 08/07 Abril 16/06 09/07 Maio 16/06 10/7 Junho 16/06 11/7 Julho 15/06 13/7 Agosto 17/06 14/07 Setembro 17/06 15/07 Outubro 17/06 16/07 Novembro 17/06 17/07 Dezembro 17/06 18/07

É possível fazer a consulta através do site da Caixa para saber qual é a situação do seu auxílio emergencial. O acesso pode ser feito por aqui.

