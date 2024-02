Moda e solidariedade se unem em Curitiba no Primeiro Bazar de Inverno 2024 do Provopar Estadual, que será realizado na Rua Hermes Fontes, no bairro Batel, no próximo sábado (24), das 10h às 17h.

LEIA MAIS – Supermercado, restaurante e empresa de Curitiba têm mais de 100 vagas de emprego abertas

De acordo com os organizadores, o evento oferecerá uma oportunidade única de adquirir roupas de inverno a preço de custo, além de contribuir para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A renda do bazar será revertida para ajudar as famílias necessitadas, fazer o pagamento das contas e a manutenção do funcionamento da entidade.

VIU ESSA? Morre o farmacêutico David Niece, uma verdadeira lenda em Curitiba

“Com uma variedade de peças de qualidade e preços super acessíveis, o bazar promete ser um sucesso entre os amantes da moda e aqueles que desejam fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A atmosfera solidária e acolhedora do evento proporcionará uma experiência de compras única, onde cada peça adquirida representará um gesto de generosidade e apoio à comunidade”, diz a instituição, em nota.

Serviço

Primeiro Bazar de Inverno 2024 do Provopar Estadual

Data: sábado, dia 24 de fevereiro

Horário: das 10h às 17h

Endereço: Rua Hermes Fontes, 315 – Batel

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba