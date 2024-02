Super Muffato, Madero e Risotolândia contratam em Curitiba; veja vagas

Buscando um novo emprego? Em Curitiba acontecem três processos seletivos nesta semana, que juntos, têm 102 vagas de trabalho abertas. As vagas, ofertadas em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS), são para trabalhar na rede de supermercados Super Muffato, na Risotolândia e no Madero Steak House. Veja abaixo as datas, endereços e saiba como participar das entrevistas.

Super Muffato

Nesta terça-feira (20), o Super Muffato oferta 50 vagas para operador de caixa, repositor, balconista, carregador e orientador de tráfego para estacionamento. Para se candidatar às vagas, que não exigem experiência, os candidatos precisam ter, no mínimo, o ensino fundamental completo.

As entrevistas dos candidatos serão realizadas no auditório da Rua da Cidadania Boa Vista, na Av. Paraná, 3.600, Bacacheri, das 9h às 16h. As senhas entregues até 14h.

Risotolândia

Na quarta-feira (21), o processo seletivo será feito pela Risotolândia, que busca 22 trabalhadores para trabalhar como ajudante de açougueiro, açougueiro, estoquista, cozinheiro e auxiliar de cozinha. As vagas são para pessoas com e sem experiência profissional e com no mínimo o ensino fundamental completo.

O atendimento aos trabalhadores ocorrerá no auditório da Rua da Cidadania Matriz, Praça Rui Barbosa,101, das 9h às 13h30.

Madero Steak House

Na quinta-feira (22), será a vez do Madero Steak House oferecer 30 vagas para os trabalhadores curitibanos para a função de auxiliar de cozinha. A empresa não exige experiência, mas os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo.

O processo seletivo também será realizado no auditório da Rua da Cidadania Boa Vista, na Av. Paraná, 3.600, Bacacheri, das 9h às 16h, e as senhas entregues até 14h.

Documentos

O diretor de Qualificação e Relações do Trabalho, Renan Rodrigues, explica que os interessados devem comparecer para as entrevistas levando documentos pessoais, como RG e CPF e a carteira de trabalho, que pode ser física ou digital. Não é obrigatório apresentar currículo.

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br

