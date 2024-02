Batida forte entre dois caminhões bloqueia os dois sentidos da BR-376

Um acidente envolvendo dois caminhões chegou a bloquear os dois sentidos da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na tarde desta quarta-feira (21). A colisão aconteceu no km 668,3, por volta das 17 horas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta estava descendo a Serra do Mar, seguindo sentido Santa Catarina, quando bateu em outro caminhão.

Em torno das 18 horas, duas faixas sentido Curitiba foram liberadas. As pistas sentido Santa Catarina continuavam interditadas nesse período, sem previsão de liberação.

LEIA TAMBÉM:

>> Engavetamento grave interdita BR-277, em Campo Largo

>> Alerta amarelo: chuva intensa pode atingir Curitiba nesta quarta

Com o impacto da colisão, a carreta tombou e toda a carga que ela estava transportando caiu na pista sentido Curitiba, interrompendo totalmente o fluxo. O motorista foi socorrido e encaminhado ao hospital com ferimentos moderados.

Polícia faz bloqueio preventivo na BR-376

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, alerta que o trânsito a partir do km 662, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi totalmente bloqueado por segurança.

Em atualização às 16h55, a concessionária confirmou o bloqueio total do km 668,3 no sentido Curitiba. Há fila de oito quilômetros. Já na pista sentido Santa Catarina, a faixa da direita foi liberada e o congestionamento é de um quilômetro.

Equipes da Arteris e da PRF estão no local. A polícia informou que ainda não é possível apontar as causas do acidente. Não há previsão de liberação das pistas na BR-376.

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta