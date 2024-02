Alerta amarelo: chuva intensa pode atingir Curitiba nesta quarta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de chuva intensa em algumas regiões do Paraná, incluindo Curitiba, região metropolitana e o litoral. O alerta de cor amarela, que indica perigo potencial, é válido até às 21 horas desta quarta-feira (21).

De acordo com o Inmet, existe a possibilidade de chover até 50 milímetros por dia e os ventos podem alcançar até 60 km/h. Apesar do alerta, são baixos os riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

LEIA TAMBÉM:

>> Engavetamento grave interdita BR-277, em Campo Largo

>> Fim da “saidinha” de presos: Senado aprova lei que acaba com as saídas temporárias

Além do Paraná, o aviso também é válido para uma pequena parte do território de Santa Catarina, na região norte do estado.

O Inmet dá algumas dicas para a população se proteger de rajadas de vento e chuva intensa. Confira:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta