Auto de São Francisco abre programação oficial de Natal em Curitiba

Mesmo com chuva, a estreia do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023 emocionou o público que compareceu ao Largo da Ordem na noite desta quarta-feira (22). Por causa do mau tempo, o Auto de São Francisco foi encenado dentro do Memorial de Curitiba e, mesmo sendo realizado em um espaço fechado, o espetáculo encantou as crianças e adultos, entre eles muitas famílias, que lotaram o espaço da Prefeitura no Centro Histórico da capital.

“A partir de hoje, teremos todas as luzes, todas as energias positivas, todo o desejo de paz do meu coração de prefeito”, disse Rafael Greca ao declarar aberta a programação natalina. O prefeito, acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone, destacou os benefícios que as mais de 100 atrações programadas trazem para a cidade.

Maria Fumaça de Natal é atração em Curitiba; veja roteiro com datas

“A expectativa é de um grande êxito não só social e cultural, mas econômico. O Natal dá à cidade muita renda e muito emprego, aos artistas que atuam, aos músicos que tocam, aos que iluminam, que bordam, que montam as árvores, que vendem bens de consumo. A cidade serve-se da temporada do Natal para ter o seu grande momento no ano”, afirmou.

O vice-prefeito Eduardo Pimentel e sua esposa, Paula Mocellin Slaviero, também participaram da abertura do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023.

+ Veja também: Prédios famosos e históricos de Curitiba são destaque em passeio guiado

Grande produção concebida pela Fundação Cultural de Curitiba exclusivamente para dar a largada dos festejos natalinos, o auto foi apresentado integralmente, com todos os seus 35 artistas vestidos de anjos, arautos, frades franciscanos, os tradicionais personagens do presépio – Menino Jesus, Maria, José e os três reis magos –, além da figura de São Francisco de Assis em um boneco gigante, de 4,3 metros de altura, manipulado como marionete por cinco pessoas. O espetáculo celebra a primeira representação do presépio de Natal criada por São Francisco há 800 anos.

Canto lírico

A noite também teve o brilho da famosa cantora lírica Carmem Monarcha, que cantou seis temas clássicos acompanhada do pianista Daniel Gonçalves. A soprano, que realizou turnê em mais de 70 países com a orquestra de André Rieu e atualmente desenvolve uma bem-sucedida carreira solo, falou da sua alegria em participar do Natal curitibano. “Tenho um carinho especial por essa cidade. É um lugar em que me sinto muito acolhida”, declarou.

+ Veja mais: Tradicional churrasco do Pequeno Cotolengo completa 50 anos

Antes da cantora, também subiram ao palco os integrantes dos corais Brasileiro e Brasileirinho, do Conservatório de MPB de Curitiba. Sob a regência de Helena Bel, as crianças e adolescentes, vestidos de franciscanos, cantaram os hits Quando o Natal Chegar e Jingle Bells.

A participação dos corais e da cantora Carmem Monarcha foi exclusiva para a noite de abertura. O Auto de São Francisco terá novas apresentações nesta quinta (23/11), sexta-feira (24) e nos dias 28, 29 e 30 de novembro, às 19h30. Se não chover, as encenações serão ao ar livre, como previstas originalmente, no circuito que começa na Praça Garibaldi e termina no Largo da Ordem, passando pelas sacadas dos prédios históricos e pela grande árvore de Natal iluminada, de 10m de altura, no Memorial de Curitiba.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais