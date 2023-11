Um visitante pra lá de especial irá desembarcar em solo paranaense nesta quinta-feira (30), às 16h30: o Papai Noel. A ação faz parte da campanha de Natal promovida pela Prefeitura de São José dos Pinhais com a recepção do bom velhinho no Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB).

O evento tem a colaboração da CCR Aeroportos e marca o início das festividades natalinas são-joseenses. Após o desembarque, o Papai Noel segue em um tour aberto pela cidade até a Casa do Papai Noel, no Parque da Fonte (Rua Almirante Alexandrino, 1200), que será oficialmente aberta ao público às 19h30.

+ Veja a programação de Natal d Curitiba para esta quarta-feira

O evento no aeroporto acontece na área pública do terminal de desembarque às 16h30. O Papai Noel será recebido por representantes do governo municipal e pelos gestores do aeroporto. Após sua chegada, onde irá interagir com o público, o bom velhinho será conduzido em carreata até a Rua Almirante Alexandrino, nº 1200, no Parque da Fonte, endereço da Casa do Papai Noel em 2023.

Este é o 24º ano da atração que se tornou uma das mais famosas e queridas do Natal de São José dos Pinhais, atraindo visitantes de toda a Região Metropolitana de Curitiba.

+ Viu essa? Nuvem gigante e cabulosa chama atenção no Paraná! “Daqui a pouco sai uma nave espacial”; Vídeo!

A Casa do Papai Noel será aberta ao público em uma apresentação especial com a presença do bom velhinho, às 19h30. O horário de funcionamento da atração será de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h30; aos sábados e domingos, das 14h às 21h30.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!