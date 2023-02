Uma advogada, de 26 anos, suspeita de matar a própria mãe à facadas, foi presa em Curitiba na manhã desta sexta-feira (10). O crime ocorreu na noite de quinta-feira (9), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, mas a advogada foi presa na capital, dentro da Unidade de de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Comprido, onde deu entrada com ferimentos.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher se cadastrou na UPA com nome e endereço falsos. Mas as equipes do setor de inteligência da PM estavam monitorando a fuga da suspeita em direção a Curitiba.

+Leia mais! Bazar em casa luxuosa de Curitiba vende antiguidades e peças raras; Fotos!

Golpes contra a própria mãe

Segundo informações, a suspeita teria dado de cinco a sete golpes de faca na mãe, de 58 anos. Durante o crime, a mãe ainda teria conseguido ligar para outro filho, que chegou na residência, chamou a PM e teria entrado em luta corporal com a irmã, antes dela pular um muro e fugir.

O homicídio foi registrado em uma residência localizada na região da Vila Estrela. Conforme a PM, a advogada será encaminhada para a Central de Flagrantes, após atendimento médico.

Veja que incrível