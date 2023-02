Um bazar de três dias que começou na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Bacacheri, em Curitiba, coloca para vender tudo o que está dentro de uma residência localizada na Avenida Erasto Gaertner, 2221. São antiguidades, peças raras e de decoração que foram reunidas pelos antigos donos e que agora estão à venda.

O evento é organizado pela empresa chamada Família Vende Tudo, especializada nesse tipo de venda residencial para pessoas que querem comodidade na hora de se desfazer de tudo em sua casa.

O bazar vai funcionar dentro da casa até o domingo (12), das 10h às 18h. Para mais informações é possível acessar o perfil da Família Vende Tudo no Instagram. A conta nas redes sociais é da empresa que atua em Curitiba. A marca também existe em outras cidades do Brasil. Veja abaixo como é a casa que está com móveis e decoração a venda:

Como funciona?

Foto: Reprodução/ Instagram Família Vende Tudo.

O sistema de trabalho é interessante e promove descontos aos consumidores. Geralmente, todo o acervo da casa é colocado à venda, desde itens pessoais a móveis, itens de decoração, tapetes e até eletrodomésticos.

Além dos eventos organizados nas próprias residências, a Família Vende Tudo Curitiba também conta com uma loja própria no Mercês, na Rua Tapajos, 542.

Foto: Reprodução/ Instagram Família Vende Tudo.

Foto: Colaboração

