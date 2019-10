A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (26) as seis dezenas do concurso 2202 da Mega Sena, a loteria mais popular e valiosa do Brasil. O sortudo que acertar as seis dezenas deve levar para casa o prêmio de R$ 30 milhões. Acompanhe o resultado do sorteio!

Resultado Mega Sena 2202: 43 – 60 – 37 – 38 – 29 – 11

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Como funciona o Bolão da Mega Sena?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outras loterias

Acontecem também na noite deste sábado os sorteios da Dupla Sena, concurso 2003, com premiação de R$ 15 milhões, a Timemania, concurso 1399, que pagará R$ 7,7 milhões, a Quina, concurso 5107, com valor de R$ 600 mil e a Dia de Sorte, concurso 218, que pagará R$ 900 mil.

