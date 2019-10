A Caixa confirmou nesta terça-feira (15) que o valor das apostas em todas as loterias será reajustado, conforme a Tribuna anunciou em julho. Os novos valores você confere aqui. A aposta da Mega Sena custará R$ 4,5, o que automaticamente terá efeitos no prêmio da Mega da Virada. Segundo estimativas de fontes ligadas à Caixa, o valor da premiação da loteria especial de final de ano deve partir dos R$ 350 milhões, ou seja, o maior da história.

+ Leia mais: Ganhou na loteria? Saiba como garantir que só você possa sacar o prêmio

No ano passado (2018), após toda a arrecadação com as apostas exclusivas para o concurso 2110, além dos valores acumulados ao longo do ano, o valor do prêmio ficou em cerca de R$ 302,5 milhões.

Confira todos os prêmios das Mega da Virada de 2009 a 2018

Ano Concurso Ganhadores Prêmio por ganhador – R$ Prêmio Total – R$ 2018 2110 52 5.818.007,36 302.536,382,72 2017 2000 17 18.942.279,04 306.718743,68 2016 1890 6 36.824.758,22 220.948.549,32 2015 1775 6 41.088.919,05 246.533.514,30 2014 1665 4 65.823.888,16 275.295.552,64 2013 1560 4 56.169.465,02 224.677.860,08 2012 1455 3 81.594.699,72 244.784.099,16 2011 1350 5 35.523.497,52 177.617.487,6 2010 1245 4 48.598.800,01 194.395.200,04 2009 1440 2 72.450.747,46 144.901.494,92

Muito mais que “Sena”

Os valores arrecadados pela Mega Sena (Mega da Virada) são bem maiores que os prêmios pagos aos acertadores das seis dezenas. Ano passado (2018), por exemplo, a arrecadação total foi de R$ 886.048.366,00 e o prêmio pago aos 52 ganhadores foi de R$ 302.536,382,72 (divididos conforme tabela acima).

O que muita gente esquece, é que o prêmio não se resume apenas a quem acerta as seis dezenas. Ano passado, por exemplo, o montante pago a quem acertou cinco ou quatro dezenas foi de R$ 124.062.019,93 (R$ 51.084.684,24 divididos entre acertadores da quina e R$ 72.977.335,69 entre os acertadores da quadra).

Veja a seguir os valores pagos a acertadores da Sena, Quina e Quadra da Mega da Virada.