Conforma a Tribuna do Paraná adiantou em julho deste ano, a Caixa Econômica Federal confirmou que recebeu autorização para reajustar os preços das loterias. O reajuste passará a valer em 11 de novembro deste ano. As alíquotas de reajuste, no entanto, ainda não foram divulgadas de maneira oficial, mas a proposta apresentada pelos representantes lotéricos é esta aqui.

+ Leia mais: Confira o resultado da Mega Sena 2179 desta segunda-feira (14)

O reajuste das loterias é uma demanda da Caixa desde que o economista Pedro Guimarães assumiu a presidência da instituição. No início deste mês, durante audiência pública na Câmara, ele havia afirmado que, apesar dos pedidos, o Ministério da Economia ainda não havia autorizado mudanças nos preços.

+ Veja também: Ganhou na loteria? Saiba como garantir que só você possa sacar o prêmio

Em vídeo gravado na semana passada, que circula nesta segunda-feira na internet, Guimarães afirma que a autorização foi finalmente concedida.