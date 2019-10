A Caixa Econômica Federal deve anunciar nos próximos dias os novos preços de todas as loterias que administra. Os valores serão reajustados considerando o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) dos últimos anos. Alguns jogos terão reajustes de até 66,67% (Lotomania), mas em compensação o Dia de Sorte, lançada no ano passado, segue com o mesmo preço do lançamento (R$ 2).

A Mega Sena, mais popular das loterias, salta dos atuais R$ 3,50 para R$ 4,50, um aumento de R$ 28,57%. Os maiores reajustes foram na Timemania, Loteca (passa a custar R$ 3) e Lotogol (agora será R$ 1,5), que tiveram 50% de reajuste. A Timemania não tinha reajuste desde que foi criada e agora passa a custar R$ 3 ante os R$ 2 cobrados anteriormente.

A Quina, que tem sorteios todos os dias, passa a custar R$ 2, um aumento de 33,33%. A Lotofácil, uma das preferidas dos apostadores, agora terá sua aposta mínima custando R$ 2,50, o que representa um aumento de 25%, o mesmo reajuste e valores da Dupla Sena, que agora vai custar R$ 2,50 também.

Ainda não foi definido quando será o início da cobrança dos novos valores.

Confira os valores e reajustes:

Jogo Preço antigo PREÇO NOVO Mega Sena R$ 3,50 R$ 4,50 Lotofácil R$ 2,00 R$ 2,50 Quina R$ 1,50 R$ 2,00 Lotomania R$ 1,50 R$ 2,50 Dupla Sena R$ 2,00 R$ 2,50 Timemania R$ 2,00 R$ 3,00 Loteca R$ 2,00 R$ 3,00 Lotogol R$ 1,00 R$ 1,50 Dia de Sorte R$ 2,00 R$ 2,00

