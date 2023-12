Uma aposta teimosinha de Curitiba ficou no quase, a apenas uma dezena de distância do prêmio milionário da Mega Sena 2665, sorteada na noite desta quinta-feira (07), em São Paulo. Ninguém acertou os seis números da sorte e a bolada para sábado saltou para R$ 30 milhões.

Resultado Mega Sena 2665: 03, 14, 21, 22, 37 e 39

A aposta de Curitiba que ficou na quina da Mega Sena foi realizada na lotérica Pote de Ouro, no bairro Hugo Lange. O apostador optou pela modalidade Teimosinha, quando o apostador concorre com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos. Por ter acertado cinco dos seis números sorteados, o apostador de Curitiba garantiu um prêmio de consolação de R$ 43,6 mil.

+Leia mais! Mega da Virada de 2023 pode pagar mais de R$ 600 milhões; veja maiores prêmios da história

Além da aposta de Curitiba, outras duas apostas do Paraná conseguiram acertar a quina da Mega Sena. Uma é de São José dos Pinhais e outra de Paranavaí. Veja o detalhamento abaixo.

Para apostar na Mega Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha. ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada Teimosinha.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. O máximo de números que a Mega Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

